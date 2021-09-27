Россияне смогут получить детские пособия только на карту «Мир» или наличными с 1 октября

Россияне смогут получить детские пособия только на карту «Мир» или наличными с 1 октября
Карта «Мир» нужна для получения ежемесячного пособия беременным, пособия по уходу за ребенком и так далее. Фото: unsplash

Жители России будут получать выплаты каждый месяц семьям с маленьким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка только на карту «Мир», наличными или на обычный банковский счет. Новый порядок выплаты пособий на детей вступает в силу с начала октября.

Изменения затрагивают только тех, кто получает пособия на международные карты. При этом для получающих выплаты на счет по вкладу, номинальный счет или по почте все останется по-прежнему. Об этом сообщает РИА Новости.

Карта «Мир» нужна для получения ежемесячного пособия беременным, пособия по уходу за ребенком и так далее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов рассказал, что жители России все чаще стали отказываться от наличных в пользу онлайн-оплаты или оплаты банковской картой.

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