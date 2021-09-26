Финансист Достов: россияне отказываются от наличных купюр

Председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов рассказал, что жители России все чаще стали отказываться от наличных в пользу онлайн-оплаты или оплаты банковской картой.

Финансист отметил, что, несмотря на это, часть «осязаемых» денег в стране останется. Так, в больших городах практически произошел отказ от наличных денег практически. Он обратил внимание на то, что в среднем количество безналичных платежей превышает 70 процентов, и эта тенденция продолжает расти. Об этом сообщает Sputnik.

Эта тенденция появилась из-за ковида, поясняет Достов. Наличкой больше пользуются в небольших населенных пунктах. Также она актуальна, когда оставляют чаевые официантам или дают на карманные расходы детям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что своей зарплатой на данный момент полностью довольны всего лишь три процента россиян.