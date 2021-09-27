В России с 2023 года оформить прописку через портал госуслуг смогут все желающие

В России с 2023 года оформить прописку через портал госуслуг смогут все желающие
До этого времени для регистрации по месту жительства придется посещать орган регистрационного учета. Фото: pixabay

Россияне уже через два года смогут оформить регистрацию по месту жительства через сайт госуслуг без посещения спецучреждений.

Возможность получения сведений о регистрации в личном кабинете госуслуг без посещения спецучреждения россиянами, предусмотрена новой программой цифровой трансформации МВД России на ближайшие три года. Об этом сообщает ТАСС.

До этого времени для регистрации по месту жительства придется посещать орган регистрационного учета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне смогут оформить временную регистрацию через портал госуслуг. В МВД отметили, что сервис разработали совместно с Минцифры России. Также в ведомстве заявили, что предоставляют услуги 2,5 тысячи подразделений по вопросам миграции в том числе. Об этом сообщает МВД. В ведомстве отметили, более 90% сведений в электронных формах заполняется автоматически.

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