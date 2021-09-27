Леус: в Петербурге началось позднее бабье лето

Сегодня, в понедельник, на погоду в Петербурге будет оказывать влияние гребень антициклона, надвигающегося с севера. Об этом заявил метеоролог «Центра ФОБОС» Михаил Леус. В городе будет облачно и без дождей. Температура ожидается в рамках климатической нормы.

Температура воздуха в городе прогреется до 11-14 градусов со знаком плюс. По Ленобласти ожидается 10-15 градусов тепла. Ветер северный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 774 мм рт. ст. Об этом Леус сообщил на своей страничке в Instagram.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с понедельника в европейскую часть России придет золотая осень, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, установится «мощный, хорошо выраженный антициклон». Уже во вторник погода наладится, потом солнце будет показываться жителям России чаще, дни будут без осадков.