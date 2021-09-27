В Петербурге COVID заразились еще более 1,5 тыс. человек

В Петербурге COVID заразились еще более 1,5 тыс. человек
В Петербурге коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: unsplash

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 527 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 387 человек. Третье место у Подмосковья — 1 330 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 235 человек. За сутки в 47-м регионе скончалось три человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист рассказал о смертоносном изменении симптомов коронавируса.

заболевшие в спб коронавирус новости СПб


 

Новости партнеров
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге COVID заразились еще более 1,5 тыс. человек
С 27 на 28 сентября трассу «Колу» полностью перекроют
Студенты СПбГУ пожаловались на участие в переписи населения вместо практики
Петербурженка прострелила себе ногу во время охоты в Ленобласти
В Ленобласти женщина ударила ножом сожителя в алкогольном угаре
В Ленобласти ожидаются заморозки во вторник ночью
Диетолог назвал эффективный способ, как убрать жир на животе
В Невском лесопарке нашли тело: мужчину убили