Инфекционист рассказал о смертоносном изменении симптомов коронавируса

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о том, что симптомы коронавируса стали походить на обычную простуду. Как следствие, выросло число «тяжелых» пациентов.

«…сейчас вирус научился обходить иммунные барьеры, вызывать только насморк, расстройство стула или боль в горле», — приводит слова специалиста Life.ru.

При этом SARS-CoV-2 маскируется, чтобы не быть обнаруженным антителами.

Инфекционист отметил, что при появлении насморка и расстройства желудка нужно в первую очередь сдать тест на коронавирус.

С начала пандемии в России выявлено 7 420 913 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 900 летальных исходов, выздоровели 6 604 604 пациента.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян.