Туристический билет для полета в космос на корабле «Союз» стоит 50 млн долларов

Сейчас в космос на корабле «Союз» слетали восемь космотуристов. Фото: pixabay

Сейчас в космос на корабле «Союз» слетали восемь космотуристов. Фото: pixabay

Цена туристического полета на космокорабле «Союз» равна около 50 миллионам рублей. Об этом рассказал глава российского отдела Space Adventures Сергей Костенко.

Он считает, на начало полетов кораблей Crew Dragon бизнесмена из США Илона Маска с туристами не повлияла на формирование стоимости полета на «Союзе». Об этом сообщает «Роскосмос».

Сейчас в космос на корабле «Союз» слетали восемь космотуристов. Один из них уже дважды. Новый полет сразу двух туристов запланировали на зиму.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская космонавтка Анна Кикина через два года может установить российский женский рекорд по пребыванию в космосе. Полет россиянки на МКС запланирован на осень 2022 года. Женщина полетит на корабле «Союз МС-22» 21 сентября следующего года и пробудет на станции 188 дней до 18 марта 2023 года.