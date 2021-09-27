В Петербурге незнакомец ударил мужчину ножом в живот

В Петербурге незнакомец ударил мужчину ножом в живот
Ему диагностировали повреждение тонкой кишки. Фото: Baltphoto

Происшествие случилось в Красносельском районе.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, поздно вечером на 31-летнего безработного мужчину напал неизвестный у д. 37 по ул. Партизана Германа. Во время ссоры агрессор ударил мужчину ножом в живот.

Пострадавшего госпитализировали. В больницу он поступил с раной живота в состоянии средней степени тяжести. Ему диагностировали повреждение тонкой кишки.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга полицейские поймали мужчин, подозреваемых в нанесении ножевых ранений местному жителю. Все произошло накануне вечером в парадной дома 2 по Большой Конюшенной улице. В половине восьмого вечера очевидец вызвал полицию и сообщил, что нашел мужчину с ножевыми ранениями. Прибывшие правоохранители обнаружили в парадной 35-летнего мужчину, его в тяжелом состоянии передали бригаде скорой помощи.

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