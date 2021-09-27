В парадной на Большой Конюшенной заметили окровавленного мужчину

В парадной на Большой Конюшенной заметили окровавленного мужчину
С ножевыми ранениями мужчина обнаружен на Большой Конюшенной. Фото: "Яндекс.карты"
В Центральном районе Петербурга в парадной дома №2 на Большой Конюшенной нашли мужчину в крови. На его теле очевидец заметил ножевые ранения.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло 25 сентября, вечером. Раненым оказался 35-летний мужчина. Его пришлось госпитализировать. Позднее ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематому лобной области, колото-резаную рану скуловой, резаную рану лобной области, резаную рану подбородка.
Буквально через несколько часов были задержаны подозреваемые. Ими оказались 30-летний уроженец республики Таджикистан и 41-летний гражданин республики Киргизия. Решался вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяные посиделки в субботу на Туристской улице закончились ножевым ранением петербуржца.
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