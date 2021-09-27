В Пушкинском районе мужчину забили до смерти

Из Пушкинского района Петербурга забрали мужчину. Его травмы были не совместимы с жизнью.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 сентября, вечером, в отдел полиции из больницы сообщили о госпитализации 49-летнего мужчины. Его забрали в медучреждение из поселка Шушары, из своей квартиры по улице Валдайская дом №6 в тяжелом состоянии.
Пострадавшему диагностировали ушибленную рану теменной области, ушиб грудной клетки, конечностей. Мужчина скончался в приемном покое. Правоохранители пытаются выяснить обстоятельства и детали случившегося.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волховском районе Ленинградской области 46-летний мужчина избил своего отца до смерти, а затем позвонил в полицию и заявил, что на близкого родственника напали неизвестные злоумышленники.