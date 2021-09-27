В Пушкинском районе мужчину забили до смерти

Из Пушкинского района Петербурга забрали мужчину. Его травмы были не совместимы с жизнью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 сентября, вечером, в отдел полиции из больницы сообщили о госпитализации 49-летнего мужчины. Его забрали в медучреждение из поселка Шушары, из своей квартиры по улице Валдайская дом №6 в тяжелом состоянии.