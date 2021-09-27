В Петербурге пропавшего подростка нашли в квартире 33-летнего мужчины

В квартире мужчины, расположенной в Василеостровском районе Петербурга, нашли пропавшую 15-летнюю девочку. Из жилища изъяли три упаковки презервативов и постельное белье.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 сентября в полицию обратился 57-летний мужчина. Он рассказал, что день назад из дома ушла и не вернулась его 15-летняя дочь.

В этот же день девочку нашли. Она находилась в съёмной квартире 33-летнего уроженца Белоруси. Оказалось, что подозреваемый неоднократно совершал развратные действия в отношении подростка.

Возбуждены уголовные дела по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия».