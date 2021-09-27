В Ленобласти полицейский спас женщину от изнасилования

В Ленобласти полицейский спас женщину от изнасилования
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Фото: скрин Google.Maps

В Ленобласти полицейский спас женщину от изнасилования

Накануне утром в полицию Приозерского района поступило сообщение о том, что у дома 19 по улице Красноармейская в городе Приозерск женщина зовет на помощь. На место происшествия незамедлительно отправили наряд полиции. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В то же время мимо этого же дома домой после дежурства возвращался 21-летний полицейский. Услышав крики, он бросился на помощь и задержал 38-летнего злоумышленника, который пытался изнасиловать 47-летнюю женщину.

Задержанного полицейский передал прибывшим коллегам. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Карачаево-Черкесии на перевале Федосеева спасли 82-летнего петербуржца. Мужчина хотел забраться на хребет Абишира-Ахуба. В середине сентября он вышел на маршрут, а 23 сентября перестал выходить на связь.

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В Ленобласти полицейский спас женщину от изнасилования
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