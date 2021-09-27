В Петербурге продавщица отказалась отдавать деньги грабителю с ножом

Ничего не взяв, злоумышленник скрылся с места происшествия. Фото: Baltphoto

Ничего не взяв, злоумышленник скрылся с места происшествия. Фото: Baltphoto

Полиция Выборгского Петербурга разыскивает мужчину, совершившего разбой в одном из магазинов города.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, накануне неизвестный пришел в зоомагазин «Жако» (пр. Просвещения д. 20/25) и стал угрожать ножом 48-летней продавщице. Он начал требовать деньги.

Сотрудница магазина оказалась не из робкого десятка. На свой страх и риск она отказалась подчиняться злоумышленнику. Ничего не взяв, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Ранее с сообщением о том, что в зоомагазине «Жако» совершено разбойное нападение, в полицию обратилась та самая продавщица.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что происшествие случилось в Красносельском районе. Поздно вечером на 31-летнего безработного мужчину напал неизвестный у д. 37 по ул. Партизана Германа. Во время ссоры агрессор ударил мужчину ножом в живот.