В Невском лесопарке нашли тело: мужчину убили

Во Всеволожском районе Ленинградской области нашли тело человека с множественными колото-резаными ранениями головы, шеи и рук.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 сентября по номеру «112» обратился мужчина. Он заявил, что обнаружил труп на территории Невского лесопарка.

Мертвым нашли 30-летнего петербуржца, проживавшего по Наличной улице в доме №48 корпуса 2.

Полиция изъяла водительское удостоверение, шарф с пятнами крови, две зажигалки, одежду, телефон и наушники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».