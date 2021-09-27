В Невском лесопарке нашли тело: мужчину убили

В Невском лесопарке нашли тело: мужчину убили
Труп нашли в Невском лесопарке. Фото: Pixabay.com
Во Всеволожском районе Ленинградской области нашли тело человека с множественными колото-резаными ранениями головы, шеи и рук.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 сентября по номеру «112» обратился мужчина. Он заявил, что обнаружил труп на территории Невского лесопарка.
Мертвым нашли 30-летнего петербуржца, проживавшего по Наличной улице в доме №48 корпуса 2.
Полиция изъяла водительское удостоверение, шарф с пятнами крови, две зажигалки, одежду, телефон и наушники.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области родителей заподозрили в покушении на убийство дочери. Девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
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