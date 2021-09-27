В Ленобласти женщина ударила ножом сожителя в алкогольном угаре

В Ленобласти женщина ударила ножом сожителя в алкогольном угаре
Женщина пустила в ход нож. Фото: pixabay.com
В Кировском районе Ленинградской области в полицию сообщили о ножевом ранении в поселке Новинка.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 сентября, вечером, жительница одного из домов рассказала правоохранителям о том, что происходит у ее соседей.
Оказалось, что в одной из квартир ножевое ранение. 37-летняя женщина во время ссоры, возникшей после распития спиртных напитков, ударила ножом своего 36-летнего сожителя.
Гражданину диагностировали проникающее ранение брюшной полости. Его состояние оценили как средней тяжести и госпитализировали в Шлиссельбургскую городскую больницу.
Нападавшую женщину задержали. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Подпорожье разбойник ударил пенсионерку ножом и кирпичом.
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