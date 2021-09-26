В Подпорожье разбойник ударил пенсионерку ножом и кирпичом

В Подпорожье полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ленобласти, все произошло 25 сентября на Школьной улице, 12. Утром к домой к 63-летней пострадавшей приехал ее 35-летний сын. Дверь была закрыта, на звонки на телефон она не отвечала. Мужчина решил вскрыть дверь в дом, где обнаружил мать с ножевыми ранениями.

Женщина успела рассказать, что знакомый два раза ударил ее ножом в живот, а также ударил кирпичом по голове. После злоумышленник украл 31 тысячу рублей и телефон, а затем скрылся.

Подозреваемого поймали в тот же день в Лодейном Поле. Им оказался 52-летний ранее судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое напали с ножом на петербуржца в парадной на Большой Конюшенной.