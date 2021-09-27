Автомобилисты пожаловались на огромную пробку на Пискаревском проспекте

Пробка на Пискаревском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Пробка на Пискаревском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Автомобилисты пожаловались на большую пробку на Пискаревском проспекте. Длина затора составляет почти 3 километра.

Об этом стало известно сегодня утром, 27 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на участке перекрыты две из трех дорожных полос.

«Безумное стоялово», — написал автор записи.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», длина пробки на Пискаревском проспекте достигает 2,7 километра. Из-за ремонта перекрыли троллейбусное и автобусное движение. Работы продлятся до первых чисел октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после встречи на Непокоренных мотоциклист и велосипедист легли в больницу. Известно, что состояние мотоциклиста тяжелое, а о том, как чувствует себя велосипедист — неизвестно.