После встречи на Непокоренных мотоциклист и велосипедист легли в больницу

После встречи на Непокоренных мотоциклист и велосипедист легли в больницу
На проспекте Непокоренных ДТП с велосипедом и мотоциклом. Фото: "Мотосолидарность ДТП"

Дорожно-транспортное происшествие закончилось для обоих участников движения в медицинском учреждении на Вавиловых.

Об этом сообщатся в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Мотослидарность ДТП».

Так, ночью, с воскресенья на понедельник, 27 сентября, на проспекте Непокоренных в аварию попали мотоциклист и велосипедист. Оба были госпитализированы в одну и ту же больницу.

Известно, что состояние мотоциклиста тяжелое, а о том, как чувствует себя велосипедист — неизвестно.

В группе «ДТП и ЧП Петербурга» отмечают, что мотоциклист наехал на велосипедиста после чего оказался на клумбе. Велосипедист остался на проезжей части. Бригада скорой помощи и другие службы прибыли оперативно.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклиста госпитализировали после жесткой аварии с грузовиком на трассе «Кола».

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