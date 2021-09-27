В России названы наиболее приверженные здоровому образу жизни регионы

В России названы наиболее приверженные здоровому образу жизни регионы
Северная столица поднялась в рейтинге на 17 строчек и заняла 26 место. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова
Составлен рейтинг регионов России по приверженности населения к здоровому образу жизни. В исследовании учитывалась обстановка регионов по алкоголизму, табакозависимости, наркомании и занятию спортом.

Лидерами списка стали бессменные в этом рейтинге Дагестан и Чечня. Затем идут Кабардино-Балкария, Адыгея и Краснодарский край. Об этом сообщает РИА «Новости», проводившее исследование.

В этих регионах заметно меньше пьют спиртное, курят. Люди активно занимаются физическими активностями. В субъектах не много опасной работы.

Северная столица поднялась в рейтинге на 17 строчек и заняла 26 место.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шведские ученые выяснили, что курение электронных сигарет с никотином приносят практически такой же вред, как и обычные сигареты. Результаты исследования ученых из Каролинского института озвучили на Международном конгрессе Европейского респираторного общества.
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