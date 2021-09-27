В России названы наиболее приверженные здоровому образу жизни регионы

Составлен рейтинг регионов России по приверженности населения к здоровому образу жизни. В исследовании учитывалась обстановка регионов по алкоголизму, табакозависимости, наркомании и занятию спортом.
Лидерами списка стали бессменные в этом рейтинге Дагестан и Чечня. Затем идут Кабардино-Балкария, Адыгея и Краснодарский край. Об этом сообщает РИА «Новости», проводившее исследование.
В этих регионах заметно меньше пьют спиртное, курят. Люди активно занимаются физическими активностями. В субъектах не много опасной работы.
Северная столица поднялась в рейтинге на 17 строчек и заняла 26 место.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шведские ученые выяснили, что курение электронных сигарет с никотином приносят практически такой же вред, как и обычные сигареты. Результаты исследования ученых из Каролинского института озвучили на Международном конгрессе Европейского респираторного общества.