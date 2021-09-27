В Петербурге демонтируют незаконную пристройку к дому Френкеля

В Петербурге демонтируют незаконную пристройку к дому Френкеля
Доходный дом Френкеля на Петроградской стороне. Фото: google.maps

По решению суда собственник обязан снести незаконного кафе у исторического дома.

В Северной столице принято судебное решение по иску прокурора Петроградского района. В заявление требовали, чтобы объекту культурного наследия придали первоначальное состояние. Имелся в виду дом Френкеля, расположенный на улице Кропоткина № 19/8.

Доходный дом С.Ф. Френкеля был построен в 1913—1914 годах. Здание представляет собой историческую ценность, оно является объектом культурного наследия.

Некоторое время назад к зданию незаконно пристроили объект общественного питания. Хозяину кафе придётся искать другое место для своей предпринимательской деятельности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском проспекте с исторического здания посыпались фрагменты фасада.

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