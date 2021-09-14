На Невском с исторического здания посыпались фрагменты фасада

На Невском с исторического здания посыпались фрагменты фасада
В центре Петербурга рассыпается фасад здания. Фото: Gazeta.SPb

Информации о проводимых работах нет.

В центре Санкт-Петербурга сегодня, 14 сентября, с фасада исторического здания посыпалась штукатурка. Куски камня едва не упали прохожим на голову. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.SPb.

Инцидент произошел на Невском проспекте. С дома номер 60 посыпались фрагменты фасада. По тротуару, как видно, разбросаны куски штукатурку. В книжном магазине, расположенном в здании, рассказали, что ведутся ремонтные работы на крыше. При этом официальном информации об этом найти не удалось.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Опасное место огородили лентой.

В центре Петербурга рассыпается фасад здания. Фото: Gazeta.SPb
В центре Петербурга рассыпается фасад здания. Фото: Gazeta.SPb

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Александро-Невской лавре отреставрировали фасады Семинарского корпуса.

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