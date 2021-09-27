В Ставрополье взорвался газ в пятиэтажке: есть пострадавший

В Ставропольском крае произошло чрезвычайно происшествие. В одном из многоквартирных домов случился хлопок газо-воздушной смеси.

Как сообщает МЧС России 27 сентября, ЧП зафиксировали на 2-ом этаже 5-этажного дома. К счастью, после хлопка горения не было.

Кроме того, целыми остались и несущие конструкции. Здание было газифицировано.

Однако пострадали межкомнатные перегородки, также было разбиты стекла. По предварительной информации, есть один потерпевший. Эвакуировать с место происшествия пришлось 30 человек.

Пришлось привлечь около 30 человек спасателей и 7 единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа возможная причина взрыва газа под Ельцом. Одной из версий взрыва газа в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где погибли три человека, может быть неисправность газового оборудования.