В Ставрополье взорвался газ в пятиэтажке: есть пострадавший

В Ставрополье взорвался газ в пятиэтажке: есть пострадавший
В Ставрополье произошел хлопок газо-воздушной смеси. Фото: pixabay

В Ставропольском крае произошло чрезвычайно происшествие. В одном из многоквартирных домов случился хлопок газо-воздушной смеси.

Как сообщает МЧС России 27 сентября, ЧП зафиксировали на 2-ом этаже 5-этажного дома. К счастью, после хлопка горения не было.

Кроме того, целыми остались и несущие конструкции. Здание было газифицировано.

Однако пострадали межкомнатные перегородки, также было разбиты стекла. По предварительной информации, есть один потерпевший. Эвакуировать с место происшествия пришлось 30 человек.

Пришлось привлечь около 30 человек спасателей и 7 единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа возможная причина взрыва газа под Ельцом. Одной из версий взрыва газа в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где погибли три человека, может быть неисправность газового оборудования.

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