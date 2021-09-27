Ангелина Вовк озвучила размер пенсии: «Не могу позволить путешествия»

Народная артистка поучает 50 тысяч рублей.

Народная артистка Ангелина Вовк раскрыла размер своей пенсии. Данными она поделилась в программе «Секрет на миллион».

Выяснилось, что Вовк получала бы 17 тысяч рублей, но так как у нее есть звание, ей доплачивают еще 30 тысяч. Итого – около 50 тысяч рублей в месяц. Артистка заявила, что на такие деньги невозможно путешествовать. Вовк могла бы получить льготную путевку в санаторий, но не уверена, что ее устроит такой отдых.

«Благодаря тому, что я где-то еще работаю и получаю дополнительные деньги или веду какие-то концерты – это тоже дополнительный гонорар, поэтому я могу себе позволить путешествия. Но на пенсию – нет»,

– заключила Вовк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита раскрыл размер пенсии Пугачевой. Народная артистка получает 46 тысяч рублей в месяц.