Ангелина Вовк озвучила размер пенсии: «Не могу позволить путешествия»

Народная артистка поучает 50 тысяч рублей.
Народная артистка Ангелина Вовк раскрыла размер своей пенсии. Данными она поделилась в программе «Секрет на миллион».
Выяснилось, что Вовк получала бы 17 тысяч рублей, но так как у нее есть звание, ей доплачивают еще 30 тысяч. Итого – около 50 тысяч рублей в месяц. Артистка заявила, что на такие деньги невозможно путешествовать. Вовк могла бы получить льготную путевку в санаторий, но не уверена, что ее устроит такой отдых.
«Благодаря тому, что я где-то еще работаю и получаю дополнительные деньги или веду какие-то концерты – это тоже дополнительный гонорар, поэтому я могу себе позволить путешествия. Но на пенсию – нет»,
– заключила Вовк.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита раскрыл размер пенсии Пугачевой. Народная артистка получает 46 тысяч рублей в месяц.