Ангелина Вовк озвучила размер пенсии: «Не могу позволить путешествия»

Ангелина Вовк озвучила размер пенсии: «Не могу позволить путешествия»
Телеведущая Ангелина Вовк. Фото: instagram.com/angelina_vovk

Народная артистка поучает 50 тысяч рублей.

Народная артистка Ангелина Вовк раскрыла размер своей пенсии. Данными она поделилась в программе «Секрет на миллион».

Выяснилось, что Вовк получала бы 17 тысяч рублей, но так как у нее есть звание, ей доплачивают еще 30 тысяч. Итого – около 50 тысяч рублей в месяц. Артистка заявила, что на такие деньги невозможно путешествовать. Вовк могла бы получить льготную путевку в санаторий, но не уверена, что ее устроит такой отдых.

«Благодаря тому, что я где-то еще работаю и получаю дополнительные деньги или веду какие-то концерты – это тоже дополнительный гонорар, поэтому я могу себе позволить путешествия. Но на пенсию – нет»,

– заключила Вовк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита раскрыл размер пенсии Пугачевой. Народная артистка получает 46 тысяч рублей в месяц.

ангелина вовк пенсия путешествия


 

Новости партнеров
Петербуржцев не пустят в Финляндию до конца 2021 года
Петербуржцев не пустят в Финляндию до конца 2021 года
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ангелина Вовк озвучила размер пенсии: «Не могу позволить путешествия»
Подобный SARS-CoV-2 вирус нашли у летучих мышей, живущих в пещерах Лаоса
Песков рассказал, что Путину нравится идея сменяемости власти
Питомцам зоопарка в Петербурге подарили 700 кг продуктов
В понедельник вечером петербуржцы застряли в 8-балльных пробках
Елизаветинская больница получил 300 млн рублей на покупку оборудования
Автомобиль протаранил дорожное ограждение на Косыгина
Автомобилист сбил ребенка в Альпийском переулке, на месте реанимация