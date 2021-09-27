На улице Коллонтай маршрутка застряла на трамвайных путях

Вечером 27 сентября в Невском районе Петербурга маршрутка стала объезжать место ДТП и застряла на трамвайных путях.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Коллонтай. В результате остановился общественный транспорт. В Сети появилось видео с места происшествия. Пассажирам пришлось искать альтернативный маршрут.

«Объезжая ДТП на улице Коллонтай, маршрутка застряла на трамвайных путях», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.