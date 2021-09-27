ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерные дозы вакцин от ковида

ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерные дозы вакцин от ковида
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ снова призвала страны соблюдать до конца года мораторий на бустерные дозы вакцин от коронавируса.

«Конечно, бустерные дозы могут быть выделены для людей с ослабленным иммунитетом. За этим исключением мы рекомендуем соблюдать мораторий до конца года», — приводит его слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 7 443 149 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 204 679 летальных исходов, выздоровели 6 618 117 пациентов.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян.

вакцина ВОЗ коронавирус


 

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