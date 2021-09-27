На Невском собрались скорая и спасатели

Вечером 27 сентября на Невском проспекте в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, сбили человека. Подробности пока не сообщается. В Сети опубликованы фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что прибыли скорая и спасатели. Место аварии перекрыто.

«Перекрыты 2 полосы на Невском. На месте скорая, МЧС, ДПС. Что произошло — не ясно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП засыпало дорогу осколками на Обводном канале.