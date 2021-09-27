Ночью Ленобласть окутает туман

Ночью Ленобласть окутает туман
Туман опасен как для автомобилистов, так и для пешеходов. Фото: pixabay.com

В ночь на 28 сентября, в Ленинградской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.

Также синоптики прогнозируют переменную область без существенных осадков.

Спасатели отметили, что во время тумана увеличивается вероятность ДТП. Также увеличивается вероятность происшествий на акватории Финского залива и на железнодорожных путях.

Водителей просят быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спасатели предупреждают о гололедице, так что автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим.

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