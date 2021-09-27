Ночью Ленобласть окутает туман

В ночь на 28 сентября, в Ленинградской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.
Также синоптики прогнозируют переменную область без существенных осадков.
Спасатели отметили, что во время тумана увеличивается вероятность ДТП. Также увеличивается вероятность происшествий на акватории Финского залива и на железнодорожных путях.
Водителей просят быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спасатели предупреждают о гололедице, так что автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим.