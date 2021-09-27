В ярославском вузе рассказали об угрозах одного из студентов совершить вооруженное нападение

Студент Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) написал в чате учебной группы сообщения с угрозами о устроить стрельбу. Сейчас с молодым человеком разбираются полицейские.

Отмечается, что в ночь на 27 сентября в чате учебной группы один из студентов написал сообщения угрожающего характера. После этого староста группы связалась с руководством университета. Были привлечены сотрудники органов внутренних дел, сообщает РИА «Новости». В пресс-службе вуза рассказали, что студент в течение года находился в академическом отпуске и вернулся к обучению в этом году.

«Университет работает в спокойном режиме, учебные занятия проходят по расписанию», — говорится в сообщении вуза.

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы ранения груди и конечностей. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.