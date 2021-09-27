Появились подробности ДТП на Невском

Появились подробности ДТП на Невском
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 27 сентября на Невском проспекте в Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

По словам очевидцев, под колеса машина попала 24-летняя женщина. По предварительной информации, она пыталась перейти Невский в неположенном месте.

В сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно скорою и спасателей.

Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу.

«Перекрыты 2 полосы на Невском. На месте скорая, МЧС, ДПС. Что произошло — не ясно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП засыпало дорогу осколками на Обводном канале.

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