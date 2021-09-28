Трое детей погибли в пожаре в Самарской области

Трое детей погибли в результате пожара в селе Ольгино Безенчукского района Самарской области. Там загорелся жидом дом.

По данным регионального МЧС, из горящего здания эвакуировали более 24 человека.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 0:16. Возгорание произошло в одной из квартир. Пожар уже потушили.

В результате пожара погибли девочки 2020 года рождения и 2014 года рождения, а также мальчик 2018 года рождения.

В ликвидации возгорания участвовали 36 человек и 14 единиц спецтехники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в двухкомнатной квартире.