Инфекционист спрогнозировал сроки окончания пандемии

Инфекционист спрогнозировал сроки окончания пандемии
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пандемия продлится еще как минимум год.

По его словам, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет ясно, мутировал ли еще вирус или нет, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 7 443 149 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 204 679 летальных исходов, выздоровели 6 618 117 человек.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян.

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