От коронавируса скончались еще 58 петербуржцев

От коронавируса скончались еще 58 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 58 случаев.

Об этом стало известно во вторник, 28 сентября. С начала пандемии коронавирус унес жизни 21 738 человек. В России подтверждено еще 852 смерти от COVID-19. Общее число умерших от коронавируса в стране — 205 531 человек.

За последние сутки также медики обнаружили 1 530 новых случаев заболевания вирусом в городе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пандемия привела к рекордному сокращению продолжительности жизни в мире. К такому выводу пришли ученые.

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