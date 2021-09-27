Пандемия COVID привела к сокращению продолжительности жизни в ряде стран

Пандемия COVID привела к сокращению продолжительности жизни в ряде стран
Пандемия привела к рекордному сокращению продолжительности жизни в мире. Фото: комитет по здравоохранению

Пандемия привела к рекордному сокращению продолжительности жизни в мире. К такому выводу пришли ученые.

По их данным, продолжительность жизни в 27 странах из 29 в 2020 году снизилась на фоне пандемии коронавируса по сравнению с показателями 2019 года.

Согласно исследованию Оксфордского университета, опубликованному в International Journal of Epidemiology, у мужчин сокращение оказалось больше, чем у женщин, сильнее всего пострадали американцы — у них ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась более чем на два года.

По данным специалистов, к таким показателям привели увеличение смертности среди людей старше 60 лет, а также пандемия COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 55 случаев. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 21 679 жителей города.

коронавирусная пандемия продолжительность жизни


 

Новости партнеров
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пандемия COVID привела к сокращению продолжительности жизни в ряде стран
Жители двора на Лиговском жалуются на УК, безразличную к раздельному сбору мусора
NordWind запускает авиарейсы из Петербурга в Дрезден
Почти 158 тысяч жителей Ленобласти вакцинировались от гриппа
«Теплосеть» заплатит петербурженке, чье авто «погибло» после прорыва трубы
В Смольном рассказали, как будут бороться с гололедом предстоящей зимой
В МВД назвали количество погибших от преступлений россиян
Тигр откусил годовалому ребенку палец в зоопарке в Крыму