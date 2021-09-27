Пандемия COVID привела к сокращению продолжительности жизни в ряде стран

Пандемия привела к рекордному сокращению продолжительности жизни в мире. Фото: комитет по здравоохранению

Пандемия привела к рекордному сокращению продолжительности жизни в мире. Фото: комитет по здравоохранению

Пандемия привела к рекордному сокращению продолжительности жизни в мире. К такому выводу пришли ученые.

По их данным, продолжительность жизни в 27 странах из 29 в 2020 году снизилась на фоне пандемии коронавируса по сравнению с показателями 2019 года.

Согласно исследованию Оксфордского университета, опубликованному в International Journal of Epidemiology, у мужчин сокращение оказалось больше, чем у женщин, сильнее всего пострадали американцы — у них ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась более чем на два года.

По данным специалистов, к таким показателям привели увеличение смертности среди людей старше 60 лет, а также пандемия COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 55 случаев. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 21 679 жителей города.