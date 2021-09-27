В Петербурге от Covid скончались 55 человек

В Петербурге от Covid скончались 55 человек
В Петербурге подтвердили новые случаи смерти от коронавируса. Фото: pixabay.com

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 55 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 27 сентября. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 2 462 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 21 679 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 204 625 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Роспотребнадзоре рассказали, из-за чего может произойти подъем заболеваемости ковидом.

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