В посольстве РФ оценили данные о запрете въезда в США для привитых «Спутником V»

В посольстве РФ оценили данные о запрете въезда в США для привитых &#171;Спутником V&#187;
Посольство России в США прокомментировало информацию СМИ о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну иностранцам, вакцинированным "Спутник V".

Посольство России в США прокомментировало информацию СМИ о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну иностранцам, вакцинированным «Спутник V».

По их данным, власти США не принимали никаких решений по ограничению на въезд привитых российской вакциной.

Как сообщил РБК, в диппредставительстве не стали комментировать утечки в СМИ.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с ноября американские власти ослабят ограничения для широкого круга туристов впервые с начала пандемии.

"Спутник V" коронавирусная пандемия США


 

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