Несовершеннолетняя петербурженка попала в больницу после отравления антидепрессантами

Несовершеннолетняя петербурженка попала в больницу после отравления антидепрессантами
Студентку госпитализировали. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Кировском районе Петербурга госпитализировали несовершеннолетнюю жительницу. Она отравилась антидепрессантами.

Девочку 2004 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии в понедельник, 27 сентября. У студентки второго курса петербургского лицея диагностировали острое отравление антидепрессантами.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, отмечается, что 17-летняя девушка выпила таблетки дома, в квартире на улице Васи Алексеева.

Отмечается, что семья не полная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из квартиры на Науки госпитализировали 14-летнюю девочку с отравлением таблетками.

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