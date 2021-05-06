Из квартиры на Науки госпитализировали 14-летнюю девочку с отравлением таблетками

В Калининском районе Петербурга госпитализировали школьницу с острым пероральным отравлением.

Инцидент произошел в среду, 5 мая. Правоохранителям поступило сообщение из больницы о том, что около двух часов дня из своей квартиры дома на проспекте Науки была доставлена в больницу 14-летняя девочка.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, несовершеннолетняя находится в тяжелом состоянии после того, как выпила горсть разных таблеток. Ей диагностировали острое пероральное отравление.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученица шестого класса госпитализирована с отравлением таблетками в Петербурге.