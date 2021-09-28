Семейный конфликт закончился ранением супруга в живот на Рубцова

В Выборгском районе Петербурга после внезапной ссоры женщина не справилась с эмоциями и ударила своего мужа ножом в живот.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 сентября сама же нападавшая и сообщила в полицию о ножевом ранее, произошедшем в доме №9 по улице Рубцова.
Позднее «по горячим следам» 47-летнюю неработающую женщину задержали. Оказалось, что в ходе внезапно возникшей ссоры, она ударила ножом в живот своего 59-летнего мужа.
Мужчину отправили в Елизаветинскую больницу с колото-резанной раной брюшной стенки в состоянии средней тяжести.
Полиция изъяла нож и биоматериалы. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области женщина ударила ножом сожителя в алкогольном угаре.