Семейный конфликт закончился ранением супруга в живот на Рубцова

Женщина напала на мужа в квартире на Рубцова. Фото: "Яндекс карты"

Женщина напала на мужа в квартире на Рубцова. Фото: "Яндекс карты"

В Выборгском районе Петербурга после внезапной ссоры женщина не справилась с эмоциями и ударила своего мужа ножом в живот.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 сентября сама же нападавшая и сообщила в полицию о ножевом ранее, произошедшем в доме №9 по улице Рубцова.

Позднее «по горячим следам» 47-летнюю неработающую женщину задержали. Оказалось, что в ходе внезапно возникшей ссоры, она ударила ножом в живот своего 59-летнего мужа.

Мужчину отправили в Елизаветинскую больницу с колото-резанной раной брюшной стенки в состоянии средней тяжести.

Полиция изъяла нож и биоматериалы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области женщина ударила ножом сожителя в алкогольном угаре.