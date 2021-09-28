Самолет, летевший из Петербурга в Новосибирск, сел на запасной аэродром из-за тумана

Самолет, летевший из Петербурга в Новосибирск, сел на запасной аэродром из-за тумана
Самолету пришлось сесть на запасном аэродроме в Новосибирске. Фото: pixabay

Прилет в Новосибирск произойдет позже, чем планировалось.

Во вторник, 28 сентября, в связи с туманом пришлось отправить сразу девять рейсов в Новосибирске на запасные аэродромы. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По информации пресс-службы аэропорта Толмачёво, самолёты переориентированы в Барнаул, Абакан и Омск. Имеются в виду рейсы из Петербурга, Сочи, Благовещенска и Антальи.

Онлайн-табло гласит, что рейс V 6541 Петербург — Барнаул — Новосибирск должен был приземлиться ь по расписанию в 8:05 по местному времени. Расчётное время прибытия — 12:45 (8:45 мск).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский самолет не смог вовремя вылететь с Кубы в связи с тем, что в воздушное судно врезались крупные птицы. Один орел попал в нос, а второй в двигатель лайнера.

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