На смену бьюти-турам пришли прививочные: туда и обратно

Суровое коронавирусное время сменило приоритеты во всех сферах жизни. В том числе и в туризме. На смену шоп- и бьюти-турам пришли прививочные туры. Понятие новое – разбираемся что к чему.

Впервые в СМИ термин прививочные туры прозвучал весной 2021 года. Стало известно, что некоторые европейские туроператоры предлагают такие пакетные услуги гражданам России, проживающим за границей. Можно было выбрать. Первый вариант — одна поездка в любой город Россию на 21 день (чтобы привиться обоими компонентами вакцины) — стоил около 140 тыс. руб. Второй вариант — две поездки сроком на три дня. Каждая примерно по 60 тыс. руб.

Российские туроператоры подхватили идею иностранных коллег и предлагают прививочные туры в Европу для россиян. На кого они рассчитаны?

Дело в том, что российские вакцины все еще не одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). И это создает сложности тем, кто часто ездит за границу по работе или к родственникам. Заядлым туристам для посещения большинства общественных пространств в странах Европы тоже нужны сертификаты именно о прививках, одобренных ЕС или ВОЗ.

Куда летим?

Среди самых популярных прививочных туров у россиян в 2021 году стали поездки в Сербию. Сербия бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm (на выбор).

«В плюс балканскому направлению безвизовый въезд для россиян и открытое авиасообщение. Регулярные рейсы в Белград выполняются из Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Стоимость таких поездок начинается от 50 тысяч рублей. Самостоятельно без помощи туроператора записаться на вакцинацию иностранным гражданам нельзя. Кроме того, для въезда в Сербию потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда в страну.

В предложениях туроператоров есть и туры на вакцинацию в Германию. Стоит это уже дороже – около 70 тысяч без перелета и проживания.

Сейчас туристов, вакцинированных «Спутником V», без проблем пускают несколько стран Европы: Хорватия, Кипр, Греция, Болгария, Эстония.