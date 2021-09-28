У госпитализированной Ларисы Гузеевой подтвердили коронавирус

У российской телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой, которую положили в больницу в Коммунарку, подтвердился COVID-19.

Об этом сообщает телеграм-канал Star News, ссылаясь на источник.

У вещей взяли в медицинском учреждении ПЦР-тест. Он оказался положительным.

Ранее стало известно, что Лариса Гузеева в больнице, у нее заподозрили коронавирусную инфекцию. Незадолго до этого, женщин затемпературила, она начала испытывать трудности с дыханием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Иван Краско отмечает 91-летие в больнице. Некоторое время назад актер перенес микроинсульт и все еще восстанавливается. Сейчас артист проходит реабилитацию в 40-ой больнице Сестрорецка.