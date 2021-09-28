На Лиговском открывается первый китайский супермаркет

На Лиговском открывается первый китайский супермаркет
На Лиговском проспекте появится магазин с китайскими товарами. Фото: "Яндекс карты"

На Лиговском проспекте в Петербурге скоро начнет свою работу первый в городе китайский супермаркет.

Маркет будет расположен на первом этаже здания, где раньше находился клуб «Метро». Об этом сообщает «Петербургский дневник», ссылаясь на президента Китайского общества в Петербурге Чэнь Чжигана.

Чэнь Чжигана заявил, что магазин должен заработать уже в ближайший месяц. В небольшом продуктовом магазине также будет лавка с сувенирами и кафе.

По мнению президента Китайского общества, в Северной столице есть спрос на китайскую еду и товары. В связи с этим магазинчик будет предлагать горожанам разнообразные продукты от чая и соусов до китайского алкоголя.

Изначально товары будут поставлять российские компании с Дальнего Востока. Позднее же они начнут поступать напрямую из Китая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пользователь китайской соцсети WeChat восхитился любовью жителей России к салу. Он написал, что это еда под стать «воинственному народу».

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