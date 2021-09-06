Китайцы удивились русскому блюду, которое едят сырым

Пользователь китайской соцсети WeChat восхитился любовью жителей России к салу. Он написал, что это еда под стать «воинственному народу».

Он признался, что был удивлен, что свинину можно есть сырой. В России так принято. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в России сало считают лучшей закуской к водке и подают вместе с черным хлебом, так как оно смягчает вкус напитка и подготавливает желудок к приему спиртного. Жители страны обычно нарезают сало на небольшие кусочки и едят сырым.

Автор написал и о полезных свойствах сала, в котором много витаминов. Оно помогает очистить ЖКТ, укрепляет сердце и повышает иммунитет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китаец перечислил недостатки россиянок. Он считает, что женщины из России легко покоряют красотой, но нужно думать не только о внешнем, но и внутреннем содержании.