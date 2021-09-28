Петербурге вошел в ТОП-20 лучших городов мира

Город на Неве оказался в ТОП-20 лучших городов планеты.

В 2021 году Петербург оказался на 17-ой позиция ежегодного рейтинга лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities по версии консалтинговой компании Resonance Consultancy.

Для составления рейтинга рассматривалась туристическая привлекательность, качество образования и количество ВУЗов, а также качество жизни, работы и бизнеса.

Кроме этого, город стал лидером по количеству высших учебных заведений. Также Петербург взял серебро по количеству музеев и 4-е место по достопримечательностям.

За все время исследований Северная столица поднималась с 54-го на 35-е место, а в 2020 году даже оказалось на 16-м месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург теряет статус самого дождливого города России.