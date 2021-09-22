Петербург теряет статус самого дождливого города России

Петербург теряет статус самого дождливого города России
Петербург оказался не самым дождливым в России. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Северная столица заняла в рейтинге дождливых городов лишь четвертое место.

Аналитики сервиса «Яндекс. Погода» назвали самые дождливые города России – на удивление, первое место занял не Санкт-Петербург. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты изучили данные метеонаблюдение за последние десять лет. Их интересовала погода в октябре в городах-миллионерах. Выяснилось, что чаще всего дожди идут в Перми – в среднем 13 дней в месяц.

На втором месте оказался Екатеринбург, а на третьем- Новосибирск. Санкт-Петербург расположился н четвертом. Реже всего дожди идут в Волгограде и Ростове-на-Дону.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в четверг днем пройдут дожди. В темное время суток температура воздуха составит +3…+5 градусов. Днем будет чуть-чуть теплее. Термометры покажут +9…+11 градусов.

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