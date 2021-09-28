Пять поликлиник Ленобласти получили новые маммографы

Пять поликлиник Ленобласти получили новые маммографы
В больницы Ленобласти завезли новые маммографы. Фото: Pixabay

Цена каждого аппарата составляет 12,26 млн рублей.

В Ленинградской области в пять поликлиник прислали современные маммографы. Об этом сообщает пресс-служба правительства 47-ого региона.

Новое оборудование приняли в амбулаторных отделениях Бокситогорского, Волховского, Киришского, Кировского и Тосненского районов.

Современные аппараты способны с высокой точностью установить наличие или отсутствие кист и опухолей в молочных железах. Даже если у пациента нет сопутствующих симптомов.

Главный врач Кировской клинической межрайонной больницы Александр Жарков отметил, что женщинам в возрасте от 35 до 40 лет советуют проходить маммографию однократно, с 40 до 50 лет такое обследование проводится один раз в два года. После 50 лет маммографию необходимо делать ежегодно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти с 1 октября развернут еще 200 коек для ковид-пациентов.

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