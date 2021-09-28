На строительство Витебской развязки Петербург получит 3 млрд рублей из федерального бюджета

На строительство Витебской развязки Петербург получит 3 млрд рублей из федерального бюджета
Витебская развязка свяжет Московский и Фрунзенский районы и снизит нагрузку на улично-дорожную сеть. Фото: Baltphoto

Северная столица получит из федерального бюджета почти три миллиарда рублей на строительство Витебской развязки. Документ об этом подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

На строительство развязки выделяется 2,9 миллиардов рублей, их направят на подключение ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Беглов отметил, что создание Витебской развязки — один из важнейших проектов по развитию транспорта и инфраструктуры города. Его поддержал президент России Владимир Путин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная развязка ЗСД с Шуваловским проспектом сделает лучше дорожную ситуацию в Приморском районе Северной столице. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил на церемонии открытия развязки. На данный момент на Приморский район приходится 20% построенного в городе нового жилья.

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