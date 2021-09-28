Названа причина рекордного числа смертей пациентов с COVID в РФ

Вирусолог Сергей Нетесов считает, что в высокой смертности виноват «дельта»-штамм коронавируса.

За прошлые сутки в Российской Федерации зафиксировали максимальное количество смертей у пациентов, больных COVID. Об этом сообщает «Ридус».

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов рассказал, почему в настоящий момент такая высокая смертность.

По словам специалиста, более всего сказался на количестве жертв «дельта»-штамм. Он отметил, что этот штамм составляет 90% всех случаев заражения в стране.

«Во-вторых, в основном умирают, согласно статистике, невакцинированные люди старших возрастов», — объяснил причину эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «дельта»-штамм вытеснил остальные варианты COVID в России.