Как в операционной: в Петербурге обеззаразили Московский вокзал

В Центральном районе Петербурга ночью 28 сентября был продезинфицирован Московский вокзал.

Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Так, в Северной столице в ночь на 28 сентября был обработан Московский вокзал. В общей сложности специалисты очистили от бактерий восемь тысяч квадратных метров здания.

Уборкой занимались МЧСники. Спасатели работали со специальным составом.

Стоит заметить, что особое внимание уделили таким поверхностям, до которых могут касаться пассажиры. Тщательно обработали поручни, оборудование пункта досмотра, кассовые зоны, а также места ожидания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга намереваются расширять Московский вокзал. Сделать это хотят для того, чтобы иметь возможность принимать курсирующие по высокоскоростной магистрали поезда.