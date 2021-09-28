Как в операционной: в Петербурге обеззаразили Московский вокзал

Как в операционной: в Петербурге обеззаразили Московский вокзал
Московский вокзал обработали антисептиками. Фото: Baltphoto

В Центральном районе Петербурга ночью 28 сентября был продезинфицирован Московский вокзал.

Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Так, в Северной столице в ночь на 28 сентября был обработан Московский вокзал. В общей сложности специалисты очистили от бактерий восемь тысяч квадратных метров здания.

Уборкой занимались МЧСники. Спасатели работали со специальным составом.

Стоит заметить, что особое внимание уделили таким поверхностям, до которых могут касаться пассажиры. Тщательно обработали поручни, оборудование пункта досмотра, кассовые зоны, а также места ожидания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга намереваются расширять Московский вокзал. Сделать это хотят для того, чтобы иметь возможность принимать курсирующие по высокоскоростной магистрали поезда.

антисептики коронавирус московский вокзал новости СПб


 

Новости партнеров
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Как в операционной: в Петербурге обеззаразили Московский вокзал
На Гранитной загорелся мусор на балконе
Илон Маск занял первое место в списке богатейших людей мира
Названа причина рекордного числа смертей пациентов с COVID в РФ
В Ленобласти мужчина с кусачками оставил без воды целый город
В Петербурге любителей кошек оказалось почти в 3,5 раза больше собачников
Нижегородцу ввели две разные вакцины от коронавируса
Песков про Жамнова: «Главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе»