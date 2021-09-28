Врач Мясников опроверг миф о том, что сон на левом боку повышает риск заболеваний сердца

Врач Мясников опроверг миф о том, что сон на левом боку повышает риск заболеваний сердца
Когда сердце заболит — это уже конец пути. Фото: скрин группы "Доктор Мясников" "ВКонтакте"

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял мифов о том, что сон на левом боку повышает риск заболеваний сердца.

Он опроверг этот миф. Мужчина обратил внимание на то, что каждый может спать, как ему удобно. Так, по словам врача, на сердце плохо влияют неправильное питание, повышенный холестерин, мало сна, ожирение и курение. Об этом сообщает «Россия 1».

Мясников отметил, что если сердце не болит, то это не значит, что с ним все в порядке. Когда орган заболит — это уже конец пути. Доктор также заявил, что внимание здоровью нужно уделять до появления симптомов болезней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты медицинского учреждения Mayo Clinic рассказали о симптомах, которые могут указывать на проблемы с сердцем. Внезапное онемение и слабость в руках или ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови, накопление которого способствует развитию сердечных заболеваний.

Александр Мясников здоровье миф мнение врача сердце


 

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